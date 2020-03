Regione Lazio: alunni e insegnanti 3C Liceo Pomezia chiamati per controllo

Roma – “Sono stati contattati oggi telefonicamente dal servizio di igiene e sanita pubblica della Asl Roma 6 tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe 3 C dell’istituto Pascal di Pomezia. Sono tutti asintomatici e sono stati posti in sorveglianza domiciliare. Inoltre sono in corso i contatti con i medici di medicina generale delle famiglie per informarli dell’evoluzione. È stato inoltre contattato il maestro di pianoforte anche lui asintomatico e posto in sorveglianza domiciliare.”

“Sono state date indicazioni per la sanificazione dell’istituto. Il sindaco viene costantemente aggiornato e lo voglio ringraziare per la collaborazione. Un grazie anche ai nostri operatori della Asl Roma 6 per lo straordinario lavoro che stanno facendo per rintracciare tutti i contatti stretti. Lavoro che proseguira’ durante tutta la notte e nella giornata di domani”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.