Regione Lazio-Anci: firmato protocollo per supportare Comuni

Roma – È stato approvato questa mattina dalla Giunta regionale lo ‘Schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Anci Lazio per attivita’ di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili, mobilita’ sostenibile’. E’ quanto si legge in una nota della Regione Lazio.

“L’atto di stamattina vuole intercettare il grande spirito di cambiamento che ci viene richiesto dai tempi presenti specialmente in favore della sostenibilita’ ambientale. L’intesa con Anci Lazio ci permettera’ di agire in modo capillare sul territorio, supportando i Comuni nell’intercettazione dei finanziamenti e nella strutturazione e operativita’ delle politiche di efficientamento energetico e mobilita’ sostenibile”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilita, Mauro Alessandri.