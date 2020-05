Regione Lazio, avviato tavolo per riapertura stagione balneare

Roma – “La Regione Lazio ha istituito in stretta collaborazione con l’Anci un tavolo di coordinamento permanente tra i sindaci del demanio lacuale con l’obiettivo di preparare al meglio e in totale sicurezza la stagione balneare estiva e per rilanciare i territori delle aree interne del Lazio. L’obiettivo della Regione e’ quello di non lasciare soli i sindaci dei Comuni nella gestione della ripresa delle attivita’ economiche e della riapertura delle attivita’ turistico-ricreative nei laghi.”

“Per questo l’impegno della Regione Lazio e’ quello di continuare il lavoro gia’ avviato anche con i Comuni del demanio marittimo, predisponendo insieme all’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mauro Alessandri e al delegato alle Politiche dello sport Roberto Tavani, linee guida semplici e chiare per la sicurezza degli operatori economici e per i cittadini. L’obiettivo principale e’ quello di fornire nel piu’ breve tempo possibile le indicazioni operative utili per riavviare la stagione balneare in sicurezza e in coerenza con quanto gia’ predisposto in linea generale dal presidente Zingaretti nel vademecum “Ripartire sicuri” che prevede accessi limitati, segnaletica sui comportamenti e misure certe per il distanziamento sociale”. Cosi’ in una nota l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli.