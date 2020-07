Regione Lazio: bene Legnini su pacchetto sisma, ricostruzione prosegue

Roma – “Positivo l’impegno e le rassicurazioni del commissario Legnini riguardo al Pacchetto Sisma che contiene le norme per l’ulteriore accelerazione della ricostruzione pubblica e privata anche a seguito di un percorso di condivisione con i sindaci, le Regioni e gli uffici della Ricostruzione. Per quanto riguarda la Regione Lazio, la ricostruzione prosegue: sono stati aperti due nuovi cantieri nel mese di giugno”. Cosi’, in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio.