Regione Lazio: su Burl bando per sostegno mercati locali

Roma – “Domani sul BURL verra’ pubblicato un bando a sostegno dei mercati locali: una grossa occasione per tutte le imprese agricole della nostra regione che attraverso la formula della cooperazione avranno la possibilita’ di favorire il processo della filiera corta utile a contenere e ridurre i costi al consumo dei prodotti”. Lo ha detto il consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, commentando il Bando Sottomisura 16.4 del Programma di Sviluppo Rurale. “Con l’obiettivo di creare un legame diretto tra il produttore ed il consumatore finale, il bando promosso dalla Regione rappresenta uno grossa opportunita’ sia per le imprese agricole che per quelle impegnate nella trasformazione dei prodotti e nella loro commercializzazione al fine di favorire un serio e vero mantenimento della ricchezza all’interno dei territori di riferimento”, ha concluso Minnucci.