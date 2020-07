Regione Lazio: Campo Testaccio, da Giunta ok a recupero

Roma – La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi una delibera in cui, insieme a Municipio I di Roma Capitale e Asp Asilo Savoia, realta’ impegnata nel sociale, viene stretto un accordo istituzionale per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica dello storico Campo Testaccio, nel rione Testaccio tra via Monte de’ Cocci e via Nicola Zabaglia, accanto alla Piramide Cestia e al Cimitero acattolico a Roma.

La collaborazione avviene ai sensi dell’articolo 15 legge 241/90 e richiama i principi della legge regionale sull’amministrazione dei beni comuni. L’accordo prevede l’intervento da parte della Regione Lazio per finanziare i lavori di riqualificazione del nuovo campo di calcio. In particolare, la realizzazione e la gestione del campo saranno svolti da parte dell’Asp (Azienda pubblica per i Servizi alla persona) Asilo Savoia, mediante un mutuo ottenuto dal Credito Sportivo e sostenuto economicamente dalla Regione Lazio per un importo complessivo di circa 1 milione di euro.

“Si tratta di una bellissima pagina- commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- per il Rione e per tutti i romani e grazie a questa preziosa collaborazione istituzionale consentira’ al Municipio I di restituire alla citta’ una struttura storica e di grande pregio. Siamo molto orgogliosi per questo importante ritorno e la vocazione del nuovo campo sara’ soprattutto di carattere sociale e di apertura alle realta’ associative del territorio”.

L’attivita’ e l’animazione del campo saranno gestite dall’Asp, che coordinera’ un utilizzo della struttura aperto e condiviso con le realta’ e societa’ sportive e comunitarie del territorio, ma sara’ aperto anche alle istituzioni scolastiche del quartiere per lo svolgimento di appositi tornei giovanili calcistici e altre iniziative di valenza sportiva ed educativa. Infine, l’Asilo Savoia concorrera’ direttamente alla rigenerazione in chiave sociale di Campo Testaccio attraverso il suo programma ‘Talento & Tenacia’ come gia’ avvenuto a Ostia con la Palestra della legalita’, sulla base di appositi accordi non onerosi con il Municipio I, garantendo cosi’ con fondi propri l’accesso gratuito e a rette agevolate a quote significative dell’utenza del Rione Testaccio e del Municipio stesso, dando cosi’ concreta attuazione al principio dello sport per tutti a prescindere dalle condizioni economiche e sociali.

“Oggi abbiamo approvato la delibera che consentira’ di riqualificare il Campo Testaccio- aggiunge l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Alessandra Sartore- La rinascita dello storico impianto calcistico del rione Testaccio e’ stata resa possibile grazie a un protocollo sottoscritto dalla Regione con il Municipio Roma I e l’Azienda pubblica dei Servizi alla Persona (Asp) Asilo Savoia. Un altro esempio di recupero sociale di un bene che verra’ restituito alla fruizione pubblica”.