Regione Lazio, centri diurni aperti e personale presente

Roma – “I centri diurni sono aperti e il personale e’ tutto presente. Ci sono sia gli operatori del sistema sanitario, che quelli delle cooperative che svolgono attivita’ di formazione e pre-inserimento lavorativo”. Lo dichiara alla Dire lo psicologo Vanni Pecchioli, membro del coordinamento dei centri diurni riabilitativi della Regione Lazio, che tuttavia evidenzia alcune difficolta’ riscontrate tra gli utenti.

“I fruitori dei nostri servizi sono arrivati in forma ridotta nei centri diurni- prosegue Pecchioli- ed era prevedibile in questa prima giornata di decreto governativo. Tra domani e dopodomani verranno avviate le attivita’ telefoniche per poter contattare tutti gli utenti di ciascuno centro diurno e consigliarli, informarli e indirizzarli nelle migliori scelte, che comunque rimangono individuali”.

A livello organizzativo, prosegue lo psicologo, “non ci sono criticita’- sottolinea- gli operatori sono tutti presenti. Alcune difficolta’ invece sono state riscontrate nel governare al meglio il rapporto con gli utenti, che in questa fase hanno disagi per altri motivi: spostamenti e situazioni che si stanno creando a livello organizzativo nelle loro famiglie”.

Pecchioli e’ anche il presidente della cooperativa sociale integrata ‘Conto alla Rovescia’, che segue perlopiu’ persone con un disturbo psichiatrico (psicosi, bipolarita’, disturbi del comportamento e quadri clinici associati anche a dipendenze da sostanze). “Non hanno un handicap mentale, per questo motivo sono in grado di comprendere ogni tipo di informazioni sul Coronavirus. La comunicazione che noi approntiamo per loro- conclude- e’ assolutamente omogenea e identica a quella che viene usata dalle fonti governative”.