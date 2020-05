Regione Lazio: centri sportivi e palestre aperti oltre le 21:30

Roma – Come specificato nella sezione faq del sito istituzionale della Regione Lazio, si precisa che “i centri e circoli sportivi possono esercitare le attivita’ con orari anticipati e/o posticipati a quelli delle attivita’ economiche e commerciali. Ad esempio, tenuto conto la loro fruizione avviene principalmente fuori dagli orari di lavoro, tali strutture possono rimanere aperte oltre l’orario massimo delle 21:30 stabilito come limite per il commercio e l’artigianato”. Lo comunica, in una nota, la Regione Lazio, aggiungendo che per ogni ulteriore chiarimento e verifica e’ possibile consultare le specifiche alla pagina https://ripartiresicuri.regione.lazio.it/faq/faq