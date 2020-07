Regione Lazio, con 5 mln riparte sostegno a famiglie e operatori

Roma – “Con la DGR 458/2020 e’ stata approvata la rifinalizzazione delle risorse stanziate dalla Regione Lazio in sostegno agli operatori sportivi e alle famiglie attraverso il piano straordinario #Viciniallosport e sono stati ampliati i requisiti di accesso ai voucher. Il piano ha incluso 4 avvisi pubblici per un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro: per la concessione di contributi in favore di conduttori di impianti sportivi (che ha sostenuto 340 canoni di locazione) e per il sostegno alle loro attivita’ (che ha gia’ finanziato 278 progetti), entrambi gestiti da LAZIOcrea, oltre ai Buoni sport per le famiglie in condizioni di disagio, gli over 65 e i diversamente abili e ai Voucher sportivi per agevolare le attivita’ sportive di ragazzi e ragazze gestiti dall’ASP Asilo Savoia tuttora in corso. Cosi’ in una nota la Regione Lazio.

“Il grande successo del provvedimento #viciniallosport- dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- testimonia la vitalita’ e l’importanza del movimento sportivo per il territorio del Lazio. In particolare, la delibera approvata e’ una risposta concreta alla grande partecipazione da parte dell’associazionismo sportivo e delle famiglie alle misure di sostegno messe in campo dall’amministrazione regionale. Lo sport rappresenta sempre piu’ un settore cruciale per lo sviluppo del nostro territorio non solo dal punto di vista dell’integrazione e della promozione sociale, ma anche per la sua fondamentale rilevanza economica. Un successo- conclude Zingaretti- che ci ha convinti a varare la delibera di ieri, con cui sono state assegnate le risorse disponibili per il mondo dello sport del Lazio laddove ce ne era maggiore bisogno”.

Grazie alla DGR 458 si e’ stabilito che le risorse residuate dall’avviso per il sostegno ai canoni di locazione, pari a oltre 1,6 milioni di euro, andranno a coprire le 323 richieste risultate idonee ma non finanziabili per esaurimento fondi all’avviso per il sostegno all’attivita’. In questo modo diventeranno oltre 600 i progetti sostenuti grazie al contributo regionale. Altra importante novita’ introdotta dalla Deliberazione di Giunta e’ l’ampliamento dei requisiti di accesso ai voucher che ora potranno essere destinati ai nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 30.000 euro, mantenendo invariate le scadenze temporali per le richieste e il loro utilizzo. La DGR prevede, infine, che, nel caso in cui alla data di scadenza del 30 settembre 2020, risultino inutilizzate delle risorse sulla misura Voucher Sportivi, l’ASP Asilo Savoia potra’ destinarle ai Buoni Sport, previa autorizzazione della Direzione Inclusione Sociale e della Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo.