Regione Lazio: con accordo Cdop finanzieremo 42mila aziende bando ‘Fare Impresa’

Roma – “Grazie a un accordo che e’ in via di predisposizione con Cdp reperiremo tutte le risorse per soddisfare i 42mila beneficiari. È una prova di serieta’. Quelle 42mila domande sono il segno da una parte che avevamo visto giusto e dall’altro un altro grido d’aiuto del nostro tessuto produttivo. Non potevamo restare insensibili a questo. L’operazione si chiudere in tempi brevi”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, parlando nella commissione competente della Pisana, in relazione alle domande presentate dalle imprese per il bando Fare Impresa, rivolto ad aziende fino a nove dipendenti per le quali e’ stato pensato un prestito di 10mila euro a tasso zero da restituire in sei anni.

“Gia’ moltissime imprese sono state contate da Artigiancassa, che scorrera’ la graduatoria fino all’ultima delle domande presentate- ha aggiunto Orneli- Una parte delle risorse sara’ regionale, un’altra arrivera’ attraverso un’operazione finanziaria con Cassa depositi e prestiti senza modificare in nulla le condizioni per i beneficiari Ci sono tempi tecnici per la verifica del Durc e della certificazione antimafia ma puntiamo a che non ci sia un giorno di ritardo per i primi 5mila beneficiari. Lazio Innova deve essere consapevole che le risorse vanno erogate quanto prima. I controlli sulle autocertificazioni saranno a campione e successive all’erogazione”.