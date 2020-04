Regione Lazio contro fake news su ‘Pronto Cassa’

Roma – “L’amministrazione regionale invita le imprese e i cittadini interessati alle nuove misure del pacchetto ‘Pronto Cassa’ a informarsi esclusivamente sui canali ufficiali. Il bando della nuova sezione sul ‘Piccolo Credito’ sara’ on line dal 9 aprile sulla piattaforma Fare Lazio. In queste ore sta circolando sul web un invito a partecipare a una non meglio identificata presentazione on line della nuova sezione ‘Emergenza COVID 19-Finanziamenti per la liquidita’ delle MPMI’ del Fondo Rotativo Piccolo Credito, una delle misure messe in campo dalla Regione Lazio per sostenere imprese e liberi professionisti in questa particolare fase di crisi”. È quanto si legge in una nota.

La Regione Lazio informa che “si tratta di un’iniziativa totalmente estranea alle attivita’ ufficiali di comunicazione regionale e che non e’ assolutamente collegata, ne’ riconducibile in alcun modo a Fare Lazio (farelazio.it), piattaforma gestita da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, che e’ l’unico canale ufficiale deputato alla gestione del Fondo Rotativo Piccolo Credito e alle altre misure finanziate attraverso i fondi del Por Fesr Lazio per l’accesso al credito e alle garanzie per imprese e liberi professionisti. L’utilizzo indebito del logo e della grafica di Fare Lazio potrebbe indurre i potenziali beneficiari dei fondi a ritenere che si tratti di un’iniziativa ufficiale della Regione Lazio e a inserire quindi informazioni e dati sensibili nel formulario”.

La Regione Lazio ricorda infatti che “gli unici canali ufficiali di informazione sul pacchetto “Pronto Cassa” sono i siti della Regione Lazio, Lazio Europa, quello di Lazio Innova e, appunto, Fare Lazio. L’avviso pubblico della nuova sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito sara’ on line dal 9 aprile su Fare Lazio. La misura destina prestiti a tasso zero di liquidita’ di piccola entita’, da 10 mila euro, con una durata del finanziamento di 5 anni e con un anno di preammortamento. Si tratta di un aiuto per le micro, piccole e medie imprese e per le partite Iva del Lazio, per affrontare meglio questo particolare momento di grande difficolta’ per tutti i settori produttivi”.