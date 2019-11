Regione Lazio, in corso primo tavolo tecnico su ordinanza

Roma – È in corso, presso la sede della Regione Lazio, il primo tavolo tecnico per verificare l’efficacia dell’ordinanza sui rifiuti firmata ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a cominciare dall’individuazione di un sito di smaltimento dei rifiuti di Roma. All’incontro sono presenti solo tecnici: Flaminia Tosini per la Regione, Paola Camusso per la Citta’ metropolitana e Laura D’Aprile per Roma Capitale.