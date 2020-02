Regione Lazio dà ok a ricollocazione 129 dipendenti Lazio Ambiente

Roma – Via libera alla ricollocazione di tutti i 129 lavoratori di Lazio Ambiente che, a partire dal 1 marzo, potranno essere impiegati in vari ambiti. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio, che segue gli impegni presi con le organizzazioni sindacali in un accordo siglato 20 giorni fa. Per garantire le necessarie coperture finanziarie, inoltre, il Consiglio regionale ha approvato nel Collegato alla finanziaria regionale una norma che permette ai lavoratori di Lazio Ambiente di essere ricollocati presso altre societa’ regionali o di essere assegnati temporaneamente presso Enti della Regione.

Per coloro che invece sono prossimi alla pensione e’ stata prevista la possibilita’ di aderire a un incentivo all’esodo per la fuoriuscita volontaria. Infine, una parte di lavoratori proseguira’ a prestare servizio presso Lazio Ambiente fino al conferimento delle attivita’ al neo consorzio Minerva. “Un altro impegno mantenuto con 129 lavoratori della societa’ Lazio Ambiente e con le loro famiglie- commenta cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- nessun lavoratore sara’ lasciato da solo, la Regione Lazio ancora una volta ha dimostrato di saper risolvere i problemi e allo stesso tempo essere vicina ai cittadini”.

Secondo Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio “oltre al salvataggio di tutti i posti di lavoro, abbiamo posto al centro della nostra attenzione la salvaguardia delle professionalita’ dei lavoratori coinvolti. Attraverso un attento bilancio delle competenze abbiamo proceduto alla loro assegnazione presso societa’ o enti regionali anche tenendo contro di eventuale riqualificazione in termini formativi o conseguimento di titolo abilitanti”.

L’assessore al Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani esprime “Soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza riguardante i lavoratori di Lazio Ambiente in esubero. Con la norma approvata oggi dalla Giunta sara’ possibile ricollocare il personale in altre aziende regionali, secondo le diverse necessita’ e le varie professionalita’ dei dipendenti. Abbiamo avviato il percorso di cessione di Lazio Ambiente senza lasciare indietro nessun lavoratore”.