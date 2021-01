Regione Lazio dedica murale a Enzo Tortora su proprio edificio

Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un Ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, sottoscritto da colleghi di maggioranza e opposizione, che impegna la Giunta a far realizzare scegliendo uno degli edifici pubblici di proprieta’ della Regione un murales dedicato a Enzo Tortora”. Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patane’, Consigliere del Pd alla Regione Lazio.

“È un tributo doveroso- spiega Patane’- ad Enzo Tortora, simbolo della mala giustizia, della giustizia ‘spettacolo’, della gogna inutile. Vittima innocente non solo della false accuse dei pentiti, ma dell’esplosivo combinato disposto di malagiustizia e informazione giustizialista, che lo fecero rimanere per sette mesi in carcere portandolo poi, lentamente, alla morte.”

“Quella immagine, che avrebbe dovuto rappresentare un monito sembra pero’ non aver insegnato nulla: nonostante siano passati 32 anni dalla morte di Tortora, assistiamo quotidianamente a casi di mala giustizia, di sentenze fatte dai e sui media e dall’opinione pubblica, di martiri che pagano ingiustamente. Basti pensare che lo Stato Italiano ha speso 45 milioni di euro lo scorso anno per indennizzare i cittadini ingiustamente detenuti, che sono stati 1.000 nel 2019 e ben 28.702 dal 1992 ad oggi”.

“Con l’approvazione di questo Odg dunque, in virtu’ dell’approvazione da parte dell’Aula della legge sulla Street Art e dell’Odg con cui chiediamo di dedicare una apposita sezione del premio ‘Lazio Street Arr’ al tema dei diritti, delle liberta’ e delle garanzie- conclude Patane’- intendiamo ricordare Enzo Tortora con un murales su uno degli edifici regionali, perche’ sia da monito per il futuro, affinche’ certi scempi e certe ingiustizie che distruggono intere esistenze non accadano piu'”.