Regione Lazio: domani Spallanzani farà autopsia su 34enne

Roma – “Domani verra’ effettuato l’esame autoptico presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani” per stabilire “le cause del decesso”. Lo comunica in una nota l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, a proposito del giovane di 34anni di Cave deceduto nelle scorse ore. “L’analisi epidemiologica conferma che il giovane di 34 anni deceduto presso il Policlinico di Tor Vergata si e’ recato dal 6 all’8 marzo a Barcellona assieme con altri amici che sono stati posti in isolamento fiduciario.”

“Il 9 marzo- continua la nota- e’ tornato in servizio presso il call center e martedi’ 10 con il comparire dei primi sintomi si e’ auto isolato. Mercoledi’ 11 marzo inizia a sentirsi poco bene e lunedi’ 16, dopo un consulto con il proprio medico di medicina generale, veniva ricoverato con il 118 presso il Policlinico di Tor Vergata dove veniva portato in terapia intensiva. Il 22 marzo e’ deceduto. Sono stati contattati i compagni di viaggio per l’isolamento fiduciario ed e’ scattato il contact tracing per i contatti stretti.”

“Da notizie acquisite dalla direttrice del call center la stessa conferma che l’ultimo giorno lavorativo e’ stato il 9 marzo, che la societa’ aveva adottato le misure per il contenimento del COVID-19 e che sono stati individuati i possibili contatti stretti, avvisati e posti in isolamento. La Asl ha comunque richiesto di fornire tutti gli elenchi degli isolati per contattarli e verificare il loro stato di salute”.