Regione Lazio, elenco appuntamenti in Consiglio Regionale

Roma – Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta n. 42 del Consiglio regionale per martedì 29 ottobre alle ore 12 per esaminare, dopo il question time, le seguenti mozioni: 32, 42, 64, 158, 163, 181, 183, 190, 201, 202, 204 e 206.

I lavori relativi alla seduta n. 41 invece riprenderanno mercoledì 30 ottobre a partire dalle ore 11 e proseguiranno fino alle ore 18. I punti rimasti all’ordine del giorno sono:

-Proposta di legge regionale n. 163 del 12 giugno 2019, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 359 del 6 giugno 2019, concernente: Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale;

-Proposta di legge regionale n. 18 del 20 aprile 2018, concernente: Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile;

-Proposta di legge regionale n. 45 del 5 luglio 2018, concernente: Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla dgr 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro.



COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Lunedì 28 ottobre

Ore 10.00 – Sala Etruschi

VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

Audizione a carattere seminariale al fine di acquisire utili approfondimenti in merito alla rete ferroviaria regionale. Invitati: Assessore regionale Mauro Alessandri; Maurizio Gentile, Amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana (RFI); Christian Colaneri, direttore commerciale RFI; Vincenzo Macello, direttore Investimenti RFI; Enrico Pujia, direttore generale Trasporto Infrastrutture Ferroviarie.

Ore 12.00 – Sala Latini

SEDUTA CONGIUNTA: VIII Commissione – Agricoltura, ambiente e X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

Audizione su Bitumificio Comune di Colonna-Monte Compatri-San Cesareo. Invitati: Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; Stefano Di Vittorio, presidente e legale rappresentante della “Associazione Aria Pulita”; Giancarlo Ceci, presidente e legale rappresentante del “Comitato Alternativa Sostenibile”.

Martedì 29 ottobre

Ore 9.30 – Sala Etruschi

SEDUTA CONGIUNTA: IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

Audizione sulla vertenza relativa alla cessione punti vendita e ipermercati Auchan-Sma a Conad. Invitati: presidente nazionale e segretario regionale dell’Associazione cooperative dettaglianti Conad (Ancd Conad); Legale Pwc; Filcams Cgil Roma Lazio; Fisascat Cisl Roma e Rieti; Uiltucs Roma e Lazio.

Mercoledì 30 ottobre

Ore 10.00 – Sala Latini

III Commissione – Vigilanza sul pluralismo dell’informazione

Due i punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione delle prossime attività della commissione;

Parere sullo schema di decreto del presidente della Regione Lazio concernente nomina presidente Co.re.com. (Comitato regionale per le comunicazioni).

Giovedì 31 ottobre

Ore 12.00 – Sala Etruschi

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Due i punti all’ordine del giorno:

Schema di deliberazione n. 82 concernente: “Legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP). Individuazione delle caratteristiche del marchio Slot free–RL e adozione del Disciplinare per il rilascio e il corretto utilizzo”.

Proposta di legge regionale n. 115 del 21 febbraio 2019 concernente: “Istituzione dell’azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0” (di iniziativa della Giunta regionale). Esame emendamenti.

Ore 16.00 – Sala Etruschi

X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

Proposta di legge n. 80 del 27 novembre 2918, concernente “Anagrafe pubblica dei rifiuti urbani e speciali, degli impianti di recupero e di smaltimento”.