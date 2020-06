Regione Lazio, eliminata fideiussione per bando idee ‘Vitamina G’

Roma – Dopo aver acquisito i suggerimenti e le osservazioni sollevate riguardo al bando Vitamina G relativo al finanziamento delle idee e dei progetti degli under 35, con un contributo fino a 25mila euro, la Regione Lazio ha deciso di eliminare la fideiussione dai requisiti necessari per accedere al bando.

Accanto a questo, per sostenere ancora di piu’ la necessita di liquidita’, l’anticipo sara’ erogato in piu’ tranches e potra’ arrivare fino all’80% del contributo richiesto con la seguente modalita’: l’erogazione avverra’ per il 20% all’avvio del progetto e, per la restante parte, con stati di avanzamento, dietro rendicontazione di un importo almeno corrispondente a quello dell’anticipo ricevuto. L’importo erogato allo stato di avanzamento sara’ pari a quello regolarmente rendicontato. Cosi’ in una nota la Regione Lazio.

Inoltre, visto che spesso le domande riportano irregolarita’ piu’ o meno gravi, in sede istruttoria, dopo la scadenza del bando e a eccezione delle cause di esclusione esplicitamente disciplinate dall’avviso pubblico, la Regione provvedera’ a richiedere alle associazioni o ai gruppi informali, tramite PEC, la regolarizzazione o l’integrazione delle domande.

Si ricordano, infine, le principali modalita’ procedurali per accedere al bando: E’ possibile inviare il progetto esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata). Non e’ piu’ possibile inviare le proposte via raccomandata A/R o consegna a mano. I soggetti sostenitori possono avere sede anche fuori dalla Regione Lazio; Per le risorse umane esterne e i soggetti terzi si dovra’ presentare la lettera di collaborazione solo se la loro partecipazione contribuisce a qualificare il progetto; Sono ammissibili le spese per igienizzazione e sanificazione ambienti, dispositivi di protezione individuale, da inserire all’interno della Macrovoce 5 (costi amministrativi e generali); A seconda dell’andamento della pandemia da COVID-19, al momento della realizzazione del progetto, si potra’ attualizzare per renderlo compatibile con le disposizioni di contenimento del contagio vigenti.

La scadenza del bando e’ stata prorogata alle ore 12 del 20 luglio 2020. Chi avesse gia’ inviato la domanda, sara’ ricontattato dagli Uffici per aggiornare la proposta alla luce delle novita’ contenute nel nuovo testo del bando. Per ulteriori chiarimenti si potra’ inviare una mail a areapolitichegiovanili@regione.lazio.it entro il quinto giorno lavorativo antecedente alla scadenza del bando.