Regione Lazio, entro 20 maggio primi risultati test sierologici

Roma – La Regione Lazio effettuera’ a maggio i test sierologici sul campione di 300mila persone, tra personale sanitario e forze dell’ordine. “Per il 20 maggio avremo alcune indicazioni in termini percentuali sulla circolazione del virus” ha annunciato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso della sua audizione nella commissione competente della Pisana. “La gara per l’acquisizione dei kit e’ terminata ieri, gli uffici della centrale acquisiti stanno predisponendo gli atti per aggiudicazione della gara- ha aggiunto-. È stato dato mandato alle singole Asl e aziende ospedaliere di presentarci piano per il prelievo venoso a tutti operatori servizio sanitario”.