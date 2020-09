Regione Lazio: faremo uso massiccio di tamponi rapidi

Roma – “E’ nostra volonta non solo andare a un’estensione, dove necessario, dei test sierologici sugli studenti, che nel Lazio sono 700mila, ma soprattutto, al pari della Regione Veneto, utilizzare in maniera massiva i tamponi rapidi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. “Questo per noi e’ un elemento importante perche’ questo elemento consente di circoscrivere rapidamente la situazione e di avere un esito nei 30 minuti, come gia’ sta avvenendo dal 16 agosto negli aeroporti di Roma e al porto di Civitavecchia”, ha aggiunto.