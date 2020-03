Regione Lazio a Fdi: Documenti imprese? Abbiamo chiesto Iban

Roma – “In merito alle polemiche sollevate da due consiglieri regionali d’opposizione sulla richiesta integrativa di documentazione alle imprese che hanno partecipato ad alcuni bandi dell’assessorato al Lavoro, si chiarisce che gli uffici hanno proceduto alla mera richiesta dell’iban per procedere prontamente ai pagamenti. Questo rende possibile lo sblocco delle risorse non appena la documentazione sara’ completata”. Cosi’ in una nota l’assessorato al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio.

“Le polemiche, oltre che immotivate, sorprendono per la tempistica. In questo momento di difficolta’ dovuta all’emergenza sanitaria, il sostegno alle imprese e’ quanto mai necessario e utile e che permette di aiutare, al contempo, i lavoratori e la tenuta del tessuto produttivo. L’ impegno degli uffici della direzione Lavoro e Formazione a partire dal suo direttore cosi’ come degli altri uffici regionali, in questi giorni, va proprio nella direzione della responsabilita’ e della vicinanza alle necessita’ delle attivita’ produttive e dei cittadini. Dall’opposizione ci si aspetta, in momenti come questi, una collaborazione fattiva per soluzioni concrete e positive e utili al rilancio economico e sociale del nostro territorio. La ricerca di visibilita’ a tutti i costi, in questi giorni, e’ quanto mai fuori luogo.