Regione Lazio, finita occupazione. Movimenti Casa: ok riattivazione gas

Roma – È terminata da pochi minuti l’occupazione dei movimenti per il diritto all’abitare nella sede della Giunta regionale del Lazio. I manifestanti, in presidio da questa mattina, sono stati ricevuti dal capo di Gabinetto Albino Ruberti e dall’assessore alla Casa Massimiliano Valeriani. “Abbiamo trovato un accordo”, ha detto il portavoce delle circa 60 famiglie occupanti dello stabile di proprieta’ dell’Ipab San Michele, in Via Casal De Merode, a cui e’ stato staccato il gas 3 giorni fa. “L’accordo- hanno spiegato- prevede che Italgas riattivi l’utenza senza intervenire sulle tubature. Questa e’ l’unica occupazione su cui c’e’ un finanziamento di 200 milioni di euro per un progetto di recupero socio-abitativo. Quello di oggi quindi sara’ un contratto ponte tra Ipab e Italgas”. “Ora- ha concluso- stiamo andando a verificare che la riattivazione sia andata a buon fine”.