Regione Lazio: fino ad ora Cassa Integrazione chiesta da 118.689 persone

Roma – “Sul capitolo sulla cassa integrazione in deroga per il Covid 19, a ieri sera erano arrivate 46.745 domande per 118.689 lavoratori coinvolti, di cui 54.742 uomini e 63.947 donne, e un importo economico per soddisfare queste domande pari a a ieri sera 221mln di euro”. Lo ha detto l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, riferendo nella competente commissione della Pisana. “Per quanto riguarda le aziende sotto i 5 dipendenti, le domande arrivano a coprire il 93,2% del totale. Prima questa percentuale era intorno al 95% il che significa che cominciano ad entrare aziende sopra i 5 dipendenti- ha aggiunto Di Berardino- Le aziende della provincia di Roma hanno presentato il 76% delle domande, quelle di Latina il 9.2%, quelle della provincia di Frosinone il 7,3%, quelle della provincia di di Viterbo il 5,1% e infine quelle della provincia di Rieti il 2,1%”.