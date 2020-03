Regione Lazio: a Fondi casi riconducibili a una festa

Roma – “Sono in corso a Pomezia oltre 400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire i contatti sui 2 nuovi casi positivi al Covid-19. Ringrazio per l’enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6. Mentre per i casi di Fondi nel territorio di Latina, dall’indagine epidemiologica in corso risultano tutti riconducibili ad un medesimo luogo in cui si e’ svolta una festa con numerosi partecipanti provenienti anche da altre zone d’Italia. Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinche’ si possano ricostruire i contatti”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.