Regione Lazio, giovedì riapre Aula Consiglio per voto lampo

Roma – Dopo due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus, la prossima settimana riaprira’ i battenti l’aula dell’Assemblea regionale del Lazio. Giovedi’ mattina i 51 consiglieri saranno chiamati a votare la modifica al regolamento per inserire in maniera stabile la possibilita’ di far svolgere le commissioni anche con la modalita’ da remoto, come sta avvenendo da un mese a questa parte sulla base di un’interpretazione delle regole, frutto del lavoro della Giunta per il Regolamento approvato dall’Ufficio di presidenza.

Sara’ un voto flash, dove non e’ escluso che i consiglieri possano essere chiamati uno per volta con appello per votare e poi lasciare l’aula, anche se i tecnici della Pisana sono gia’ al lavoro (metro alla mano) per garantire in maniera stabile il distanziamento sociale tra i consiglieri (va ricordato che l’Aula della Pisana ha ‘ereditato’ dalle passate legislature 71 posti a sedere) e anche tra i lavoratori. Anche perche’ il centrodestra ha chiesto lo svolgimento di un Consiglio straordinario sui temi della gestione dell’emergenza, compreso quello piu’ specifico della vicenda delle mascherine, e della fase due. Questa seduta potrebbe svolgersi tra due settimane e quindi e’ necessario che il palazzo del Consiglio si faccia trovare pronto all’appuntamento.