Regione Lazio, gli appuntamenti in Consiglio Regionale

Roma – Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta n. 41 del Consiglio regionale a mercoledì 6 novembre alle ore 11. Dopo il question time, i lavori riprenderanno con l’esame della proposta di legge regionale n. 18 del 20 aprile 2018, concernente: “Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile”. A seguire, l’ordine del giorno prevede l’esame della proposta di legge regionale n. 45 del 5 luglio 2018, concernente: “Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla d.g.r. 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro”.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Martedì 5 novembre

Ore 12:00 Esterna presso il Comune di Cerveteri

X Commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti.

Presso la Sala Consiliare Palazzo del Granarone del Comune di Cerveteri si terrà l’Audizione nell’ambito delle “Problematiche inerenti l’impianto di Cupinoro-Bracciano”. Alle 10,30 sarà compiuto un sopraluogo presso gli impianti di Cupinoro. Sono invitati: Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; Amministrazione Comune di Bracciano: Sindaco dott. Armando Tondinelli; Vice Sindaco Luca Testini; Consigliere Marco Tellaroli; Consigliere Alessandro Persiano; Consigliere Donato Mauro; Università Agraria di Bracciano: Presidente Angelo Alberto Bergodi; Assessore Latini Antonio; Assessore Massimo Felicetti, Curatore fallimentare Bracciano Ambiente Spa: dott. Sirleo Giampiero; Società dell’Impianto di estrattore Biogas presso il sito Cupinoro: Ing. Michele Lucchesi; Amministrazione Comune di Cerveteri: Sindaco dott. Alessio Pascucci; Assessore Elena Maria Gubetti; Consigliere Francesco Saverio Garbarino; Amministrazione Comune di Anguillara Sabazia: Sindaco Sabrina Anselmo; Presidente del Consiglio Silvia Silvestri; Comitato Fermiamo Cupinoro: Presidente Elena Carone; Associazioni di promozione sociale GASP Giacomo Rossetti; Cittadinanza Attiva Anna Radicioni; Cittadini per l’Ambiente: Barbara Fortunati; Simona Petroselli.

Ore 12:00 – Sala Etruschi

IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio.

Seduta congiunta con la I CCP “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia”

Schema di Deliberazione n. 81 – R.U. REG.LAZIO 0826302 (Proposta n. 17459 del 07.10.2019) – decisione n. 78/2019 – concernente: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l’ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2019. Acquisizione del parere di competenza.

Ore 15:00 – Sala Latini

XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

Si terranno due audizioni a cominciare dalle ore 15:00. Audizione con l’On. Francesco De Angelis, Commissario unico straordinario, avente ad oggetto lo “stato di attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 40 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, relativamente alla costituzione del Consorzio Unico Industriale del Lazio”.

Ore 16:30 audizione con il dott. Massimo Miani, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avente ad oggetto il “ruolo dei Dottori Commercialisti come beneficiari e consulenti per l’accesso ai bandi e ai finanziamenti europei”.

Mercoledì 6 novembre

Ore 11:00 – Seduta Consiglio.

Giovedì 7 novembre

Ore 10:00 – Sala Latini

XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

Audizione sulla proposta di legge n. 112 del 18 febbraio 2019, concernente “Istituzione del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.” e sulla proposta di legge regionale n. 109 del 6 febbraio 2019, concernente “Applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari tramite tecnologia BlockChain”. Invitati:

Enrica Onorati, assessora regionale all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali; Antonio Rosati, presidente Arsial; Riccardo Varone, presidente Anci Lazio; Silverio De Bonis, presidente regionale Anpci Lazio.

Ore 12:00 – Sala Etruschi

IV e I Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, congiunta con la I CCP “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia”.