Regione Lazio, in commissione audizione comitati su piano Regione

Roma – Procede nelle ‘aule virtuali’ della Pisana il lavoro della commissione Rifiuti verso l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio. “Oggi si e’ proceduto all’ultima delle audizioni del territorio, relativamente a comitati, associazioni e soggetti portatori di interessi diffusi”, ha spiegato all’agenzia Dire il presidente della commissione, Marco Cacciatore (M5S), al termine della riunione. “Ora si procedera’ con le rappresentanze sindacali del settore rifiuti e con i produttori di rifiuti speciali, per associazioni di categoria e senza voler invitare mai il singolo soggetto economico, come si e’ condiviso per meglio affrontare il problema sia politicamente che a livello di interesse pubblico”.

Si avvicina cosi’ l’approdo in Consiglio regionale: “Procediamo alla svelta verso la fase emendativa, e speriamo quanto prima di poter consegnare per la calendarizzazione agli organi dell’Aula un Piano rifiuti che da troppi anni manca all’appello in Regione Lazio- ha concluso Cacciatore- Una mancanza che ha consentito l’assenza di cognizione di causa sulle autorizzazioni e purtroppo determinato un monopolio in capo di fatto ai soggetti privati”.