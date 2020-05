Regione Lazio, incontro con associazioni running per ripartenza gare

Roma – Si e’ svolto nel pomeriggio di oggi, in modalita’ video conferenza, un primo incontro presieduto dal Capo di Gabinetto della Regione Lazio Dott. Albino Ruberti con una delegazione di rappresentanti delle piu’ importanti associazioni del mondo del running che organizzano corse podistiche su strada sul territorio del Lazio. La riunione e’ stata convocata per dare fin da subito una risposta concreta ai soggetti sportivi legati al mondo della corsa su strada che, la scorsa settimana, avevano inviato una lettera aperta al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e a tutte le istituzioni politiche e sportive del territorio chiedendo interlocuzione e sostegno in vista di una futura ripresa delle attivita’ agonistiche.

Alla stessa riunione, dove la Regione ha voluto immediatamente esprimere il proprio sostegno a tutti i runners del Lazio, hanno preso parte oltre 15 soggetti sportivi e sono stati affrontati i diversi temi legati dell’accompagnamento regionale alla ripartenza delle gare. Sono state inoltre illustrate alcune delle misure di sostegno, che la Regione Lazio ha approvato in Giunta la settimana scorsa dirette all’associazionismo sportivo di base del territorio e alle famiglie in difficolta’ economica, particolarmente adatte alla ripresa di tutte le attivita’ podistiche.

La riunione rientra nell’ambito della road map di consultazioni che il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha avviato con tutte le forze associative, del lavoro e i soggetti produttivi del territorio in vista delle riaperture per le attivita’ economiche, sociali, culturali e sportive del territorio. Anche in considerazione del numero e dell’importanza delle realta’ associative del podismo del Lazio l’incontro si e’ concluso con l’impegno a lavorare ad una sempre piu’ stretta sinergia di azione, con l’obiettivo condiviso di rafforzare la concertazione e la gia’ proficua collaborazione. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio.