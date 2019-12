Regione Lazio: innovazione necessaria per ridurre disuguaglianze

Roma – “Vi invito a capovolgere l’idea di sanita’ come elemento di spesa del Paese perche’ la nostra sanita’ e’ un elemento di ricchezza”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio d’Amato, intervenendo all’incontro ‘L’Etica e l’Innovazione’, organizzato da Ispe Sanita’ presso Rarelab a Roma. “Nel Lazio e’ presente un sistema originario dove coesistono i principali centri pubblici, privati, istituti di ricerca e farmaceutica, siamo un sistema essenziale per la sanita’ italiana e siamo al centro dell’innovazione- ha spiegato d’Amato -. L’innovazione nella sanita’ e’ fortemente presente e deve essere ancora piu’ presente per ridurre le diseguaglianze, a partire dalle diverse aree urbane, cosi’ come nella stessa regione e tra regioni diverse. È tuttavia necessario un efficientamento del sistema sanitario nazionale e noi come regione stiamo lavorando molto per portare piu’ etica e trasparenza nei percorsi amministrativi che riguardano il settore”.