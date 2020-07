Regione Lazio lancia ciclo Focus Group su tema città intelligenti

Roma – Si e’ svolto oggi il primo incontro “Citta’ Intelligenti. Rigenerare le citta’, garantire l’accessibilita’ e assicurare la sostenibilita’ delle connessioni” che avvia il ciclo di consultazioni organizzato dalla Regione Lazio per raccogliere proposte, opinioni e suggerimenti utili alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’evento si e’ svolto pagine Facebook della Regione Lazio.

Il percorso di costruzione della Strategia regionale, coordinato da Cristiana Avenali responsabile regionale dell’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume in collaborazione con la direzione regionale Sviluppo Economico e di Lazio Innova, coinvolge stakeholder, esperti e operatori qualificati. Previsto lo svolgimento di 7 Focus Group tematici, individuati dal gruppo di lavoro in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Dopo il primo incontro dedicato al tema delle Smart Cities, la programmazione dei Focus Group prosegue con il seguente calendario: 22 luglio “Risorse idriche e adattamento cambiamenti climatici”, 28 luglio “Accesso allo studio”, 30 luglio “Poverta’”, 4 agosto “Mobilita’”, 6 agosto “Economia del mare”.

“Il percorso di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile- ha dichiarato la coordinatrice Cristiana Avenali- e’ un nuovo laboratorio aperto, partecipato e inclusivo che la Regione sta portando avanti per il Lazio del futuro. E’ un lavoro complesso ed entusiasmante che si integra perfettamente con quello che stiamo svolgendo con LazioLab nelle provincie per condividere come usare i fondi europei della programmazione 2021/2027 all’insegna della sostenibilita’, dell’inclusione e dell’innovazione, e che vede gia’ delle azioni concrete in campo”. Cosi’ in un comunicato la Regione Lazio.