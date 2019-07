Regione Lazio, lista prossimi appuntamenti in Consiglio Regionale

Roma – A seguire riportati nella nota gli appuntamenti della settimana in consiglio regionale: Lunedi’ 22 luglio Ore 10 Sala Di Carlo Comitato regionale di controllo contabile. All’ordine del giorno: Relazione sul rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018. Audizione del Presidente dell’Ente Roma Natura. “Chiarimenti in ordine al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018”. Audizione del Presidente dell’ARSIAL. “Chiarimenti in ordine alle procedure selettive per il Direttore Generale e per il dirigente esterno dell’Area Risorse Umane”. Audizione del Presidente dell’Universita’ Agraria di Tarquinia. “Chiarimenti in ordine al Rendiconto esercizio finanziario 2017, al Rendiconto esercizio finanziario 2018, bilancio di previsione esercizi 2019/2021. Ore 14 Sala Latini XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione All’ordine del giorno l’esame dello schema di deliberazione n. 61 concernente: legge regionale 39/2002 articolo 64 comma 5 – Programma attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – Periodo 2019-2021”. Ore 16 Sala Etruschi VII Commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Ore 16 audizione sul commissariamento Sanita’ piano di rientro con l’assessore alla sanita’ Alessio D’Amato e il direttore regionale Salute Renato Botti.

Prosegue la nota della Regione Lazio: Ore 17 seduta, all’ordine del giorno: Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 41/VII concernente: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea”; Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 42/VII concernente: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone”; Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 43/VII concernente: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Addolorata”; Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 44/VII concernente: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118”; Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio n. 45/VII concernente: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 4”. Martedi’ 23 luglio Ore 10,30 Sala Etruschi IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunita’, istruzione, diritto allo studio. Ore 10,30 audizione sulla proposta di legge 99 “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. Sono stati invitati: Anci Lazio, Ali Lazio, assessore alla Scuola di Roma capitale, vice sindaca Citta’ Metropolitana di Roma capitale con delega alle Politiche culturali, giovanili, sport, edilizia scolastica, formazione professionale, attivita’ turistica, bilancio e partecipate, assessori alla Scuola dei 15 Municipi di Roma, assessora ai Servizi sociali del Comune di Rieti, assessora ai Servizi sociali del Comune di Frosinone, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Viterbo, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Latina.

Ore 12,30 seduta. All’ordine del giorno Schema di deliberazione 62 concernente: Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico – anno scolastico 2019/20. Schema di deliberazione n. 67 concernente: Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno 2020/21. Schema di deliberazione n. 66 concernente: articolo 72 legge regionale n. 7 del 22/10/2018. Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni di sostegno della liberta’ femminile e prevenzione e contrasto a alle discriminazione di genere. Approvazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei contributi alle associazioni del terzo settore per l’anno 2019. Ore 14 Sala Latini V Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo All’ordine del giorno: Schema di deliberazione n. 58 concernente: “Legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 Approvazione del Programma operativo annuale del cinema e dell’audivisivo 2020”. Schema di deliberazione n. 68 concernente: adozione del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15. Mercoledi’ 24 luglio Ore 15 Sala Latini XI Commissione Sviluppo economico e attivita’ produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione. All’ordine del giorno l’esame della Proposta di legge n. 37 del 20 giugno 2018, concernente: “Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande”.