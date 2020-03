Regione Lazio: medici basi devono privilegiare triage telefonico

Roma – “Per i medici di medicina generale e’ importante indicare le modalita’ che devono adottare nei loro studi, privilegiando il consulto in triage telefonico e il telemonitoraggio. Con i medici di medicina generale abbiamo deciso di andare rapidamente e per tutti alla ricetta dematerializzata, per evitare che i malati cronici soprattutto vadano nelle sale d’attesa per farsi scrivere cio’ che e’ necessario”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa in cui e’ stata illustrata una nuova ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, sul Coronavirus.