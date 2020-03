Regione Lazio: Nerola, deciso svuotamento casa di riposo

Roma – “Si e’ appena concluso il sopralluogo della Direzione generale della Asl Roma 5 assieme all’infettivologia del Sant’Andrea e all’Ares 118 presso la casa di riposo di Nerola. Si e’ deciso di trasferire tutti i pazienti, quelli che necessitano di assistenza sanitaria andranno in strutture ospedaliere, gli altri in strutture in grado di gestire pazienti Covid e sara’ compito della Asl assieme al Sindaco avvisare tutti i famigliari. E’ stata inoltre montata dalla protezione civile una tenso-struttura per le procedure necessarie per effettuare i tamponi ai contatti stretti che inizieranno alle ore 16.30. Sono in costante contatto con il Prefetto ed il Sindaco anche per valutare ulteriori interventi”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.