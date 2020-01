Regione Lazio: nessun allarmismo su operaio Hotel Palatino

Roma – “In merito all’operaio dell’Hotel Palatino non ci deve essere nessun allarmismo. L’uomo, che nella notte e’ stato trasferito dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli allo Spallanzani, non e’ mai entrato in contatto con i due soggetti che sono risultati positivi. Il virus si trasmette per stretto contatto diretto. La ASL di competenza Roma 5 ha rispettato le procedure operative previste e lo ha trasferito esclusivamente a scopo precauzionale. La situazione non desta preoccupazione”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.