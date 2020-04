Regione Lazio, ok a test sierologici a Polizie Locali Roma e Lazio

Roma – Questo pomeriggio la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera all’estensione dei test sierologici al personale della polizia locale, effettivamente utilizzato dai Comuni, dalle Province e dalla Citta’ Metropolitana per le attivita’ di contrasto alla diffusione dell’infezione da Coronavirus. La delibera approvata dalla Giunta prevede anche di coinvolgere, al fine di garantire una modalita’ uniforme e condivisa di organizzazione dell’indagine, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (Anci Lazio) e l’Unione delle Province d’Italia (Upi Lazio), attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

La Regione Lazio, come gia’ anticipato, si fara’ carico dei costi provvedendo alla copertura finanziaria dell’indagine epidemiologica per un totale di 200mila per il 2020. L’individuazione del personale di Polizia locale da sottoporre all’indagine e l’organizzazione della stessa dovra’ essere effettuata dai rispettivi enti locali di appartenenza del personale della polizia locale. L’adesione all’indagine e’ individuale e volontaria. Il personale soggetto all’indagine dovra’ essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e sottoscrivere l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati e risultati ai fini di sanita’ pubblica. Gli esami necessari potranno essere svolti nei laboratori pubblici e privati riconosciuti dal Ssr.