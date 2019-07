Da Regione Lazio ok a bilancio LazioAmbiente, utile di 6 milioni

Roma – La Regione, in qualita’ di socio unico, ha approvato il bilancio 2018 di LazioAmbiente, l’ultimo di una fase difficile e complessa della societa’ regionale. La prima semestrale del 2019, infatti, evidenzia un utile di esercizio di circa 6 milioni di euro a fronte di una perdita di 4 milioni di euro registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato storico conseguito grazie ad una gestione oculata che ha consentito di recuperare circa 10 milioni di euro. Completata la fase di risanamento economico, LazioAmbiente sara’ ora impegnata nell’adozione del piano industriale, che comprendera’ anche la progettazione del nuovo compound di Colleferro: un programma di interventi che vedra’ la dismissione del termovalorizzatore e la realizzazione di un presidio industriale altamente tecnologico per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e il recupero di materie prime e secondarie senza alcun impatto ambientale. “Ringrazio il management di LazioAmbiente per gli obiettivi raggiunti, che hanno permesso di garantire maggiore stabilita’ ai lavoratori e migliori prestazioni verso i Comuni del Lazio. Ora dovremo proseguire nell’impegno di riconversione degli impianti di Colleferro per favorire lo sviluppo dell’economia circolare nella gestione del ciclo dei rifiuti”, ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore ai Rifiuti della Regione Lazio.