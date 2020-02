Regione Lazio: presto tavolo latte con associazioni

Roma – “Comprendo la preoccupazione di Coldiretti, avendo a cuore come Regione il delicato tema del latte vaccino nel Lazio, vitale non solo per i nostri produttori ma per l’intero territorio. Sara’ mia cura convocare un tavolo in Assessorato di tutte le associazioni di categoria per la discussione e il confronto su una vicenda che ci vede tutti coinvolti, istituzioni, produttori, trasformatori e consumatori. Mi auguro inoltre che da parte di tutti ci sia la volonta’ e il buon senso di addivenire a una soluzione che alcuni soggetti hanno gia’ intrapreso creando un ponte di reciproco sostegno tra produttori e trasformatori, relativamente alla formazione del prezzo in termini di congruita’”. Cosi’ in un comunicato l’assessora della Regione Lazio all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati.