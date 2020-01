Regione Lazio: prorogata esenzione ticket sanitario in Comuni colpiti da terremoto

Roma – “La Regione Lazio ha prorogato con un Decreto del commissario ad acta al 31 dicembre 2020 le disposizioni in merito all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto. Si tratta nello specifico dei comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa. I residenti sono dunque esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a carico del SSR tramite codice T16 (popolazione colpita dal terremoto) relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture pubbliche e private accreditate ed inoltre all’assistenza farmaceutica per i prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica e per il latte artificiale per la prima infanzia. Sono esentate inoltre le persone fisiche residenti e le imprese con sede operativa o legale nei comuni indicati dal pagamento delle tariffe per le prestazioni erogate dalla Asl di Rieti. Sono sospesi infine i termini di pagamento per i residenti o le attivita’ produttive oggetto di sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria”. Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.