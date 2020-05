Regione Lazio riapre B&B, dal 29 maggio stabilimenti e parchi a tema

Roma – Con una nuova ordinanza appena emenata, la Regione Lazio ha riavviato ulteriori attivita’ economiche, in particolare legate al turismo, come le strutture ricettive extralberghiere: guest house o affittacamere, ostelli per la gioventu’, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi. È consentita anche l’attivita’ escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

Da lunedi’, inoltre, sono consentite le seguenti attivita’: palestre e piscine; l’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonche’ dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020; l’attivita’ corsistica individuale di scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro e lingue straniere.

Dal 29 maggio, invece, sono consentite le attivita’ degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attivita’ a finalita’ turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; le attivita’ dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea. Ovviamente, precisa l’ordinanza, tutte queste attivita’ “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee guida allegate”, del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” e delle “linee guida nazionali in materia di sanificazione”.