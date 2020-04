Regione Lazio: salute e sicurezza, domani stati generali

Roma – “In occasione della Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro che si celebra domani, l’assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio ha organizzato gli ‘Stati Generali sulla salute e sicurezza nel Lazio’ per un confronto ampio e approfondito su questa tematica. L’incontro si svolgera’ in teleconferenza. A partire dalle 11.30 sono diversi gli ospiti chiamati a intervenire. In apertura sono previsti i contributi degli assessori regionali al Lavoro e Formazione, Claudio Di Berardino, e alla Sanita’ e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato”. Cosi’ in una nota l’assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio.

“Presenti anche i rappresentanti delle parti sociali che compongono un Tavolo su salute e sicurezza regionale, a partire dalle organizzazione sindacali e datoriali, gli enti ispettivi, l’Inps, l’Inail, l’Anci Lazio, il Cnel, e i servizi di ispezione delle Asl. L’obiettivo e’ fare il punto sulla strategia regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e raccogliere contributi per rafforzarla ulteriormente. Un esame non solo contestualizzato nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche con una prospettiva a lungo termine. Tra le parole chiave al centro del confronto vi saranno: informazione, formazione, cultura, prevenzione e efficienza dei controlli”. Per i giornalisti interessati a seguire gli Stati Generali via web e’ richiesto l’accredito tramite mail a segreteria.lavoro@regione.lazio.it.