Regione Lazio: scorrimento graduatoria per bando diversificazione agricola

Roma – La graduatoria del bando del Programma di Sviluppo rurale della Regione Lazio per la diversificazione agricola (misura 6.4.1), e’ stata riaperta e fatta scorrere, grazie al reperimento di ulteriori risorse da parte dell’amministrazione regionale. La misura, ritenuta strategica per il settore, favorisce gli interventi volti a qualificare e valorizzare le risorse del territorio, la multifunzionalita’ e la differenziazione dei redditi agricoli, nonche’ la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Dopo le prime 84 domande, ritenute ammissibili e ammesse al finanziamento a giugno per un costo totale dell’investimento pari a euro 22.802.666,98 e un contributo concedibile pari a euro 11.962.939,42, sono state oggi ammesse al finanziamento ulteriori 42 domande, per le quali si procedera’ con specifico successivo provvedimento alla formale concessione del contributo pubblico. “Come per la misura per gli investimenti nelle aziende agricole, abbiamo lavorato nella stessa direzione per la misura della diversificazione, mantenendo l’impegno preso con i territori e mettendo sempre al centro della nostra azione i nostri imprenditori e produttori agricoli”, commenta l’assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. L’elenco e’ pubblicato sul sito Regione Lazio/Canale agricoltura.