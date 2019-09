Regione Lazio, settimana in Consiglio Regionale: martedì in Aula

Roma – Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta ordinaria 38 del Consiglio regionale del Lazio a martedi’ 10 settembre 2019 alle ore 10. L’ordine del giorno prevede l’esame della proposta di legge regionale 113 (Compostaggio aerobico di rifiuti organici). COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedi’ 9 settembre Ore 11,00 – Sala Etruschi, IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio 1) Proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018, concernente: “Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande”. Esame di competenza ai sensi dell’art.59 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 2) Proposta di legge regionale n. 178 del 7 agosto 2019 concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018”. Esame di competenza ai sensi dell’art.55 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 3) Proposta di legge regionale n. 172 dell’8 luglio 2019, concernente: “Assestamento delle previsioni di Bilancio 2019”. Esame di competenza ai sensi dell’art.55 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Mercoledi’ 11 settembre Ore 14,30 – Sala Etruschi, VII Commissione – Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare. La commissione effettuera’ due audizioni: alle ore 14,30: Audizione con Elena De Paolis, presidente del Tavolo tecnico per la Cultura dell’agibilita’ sui fondi regionali destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi privati. Alle ore 15,30 – Audizione sulla chiusura della Breast Unit di Palazzo Baleani del Policlinico Umberto I. Invitati: Prof.ssa Maria Luisa Basile, Responsabile del coordinamento diagnostico-terapeutico Centro Palazzo Baleani; Dott. Vincenzo Panella, Direttore Generale del Policlinico Umberto I.

Infine: Giovedi’ 12 settembre Ore 12,00 – Sala Etruschi, VII Commissione – Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare 1) Testo unificato PPLL n. 122 e 137 concernente: “Disposizioni in materia di disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l’impiego del defibrillatore”. Esame emendamenti e subemendamenti. 2) Esame abbinato ai sensi dell’articolo 61 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale dei delle seguenti proposte di legge: PL n. 20 del 24 aprile 2018 concernente: “Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali” (Barillari e altri); PL n. 38 del 20 giugno 2018 concernente: “Misure di contrasto e prevenzione degli sprechi alimentari e farmaceutici” (Porrello e altri); PL n. 142 dell’11 aprile 2019 concernente: “Interventi regionali per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, non alimentari e farmacologici a fini di solidarieta’ sociale” (Mattia); PL n. 145 del 17 aprile 2019 concernente: “Disposizioni per favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, sostenere il contrasto agli sprechi e favorire il riutilizzo dei farmaci” (Tidei e Minnucci). Ore 14,00 – Sala Etruschi, IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio 1) Proposta di legge regionale n.178 del 7 agosto 2019 concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018”. Esame di competenza ai sensi dell’art.55 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. 2) Proposta di legge regionale n.172 dell’8 luglio 2019, concernente: “Assestamento delle previsioni di Bilancio 2019”. Esame di competenza ai sensi dell’art.55 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.