Regione Lazio: soddisfatti per fondi Ministero per bus ecologici

Roma – “Grazie al decreto per l’abbattimento delle emissioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Mise e il ministero dell’Economia e approvato ieri in conferenza stato Regioni, entro il prossimo aprile potremo destinare oltre 60 milioni di euro a Roma Capitale e oltre 5 milioni di euro a Frosinone per l’acquisto di autobus a Metano o elettrici. Questi fondi, frutto di un lungo e intenso lavoro che ha impegnato assiduamente la Conferenza Stato Regioni nei mesi passati, non avranno necessita’ di essere integrati con i cofinanziamenti degli enti locali coinvolti e potranno essere immediatamente trasferiti alle aziende che esercitano il servizio. Questi fondi, insieme a quelli gia’ trasferiti dalla Regione Lazio nelle scorse settimane come contributo al Tpl locale dei comuni, rappresenteranno una vitale immissione di liquidita’ in un momento di crisi cosi’ importante e rappresentano un aiuto reale per far ripartire anche le filiere produttive a esse connesse”. Cosi’ in un comunicato l’assessore alla Mobilita’ della Regione Lazio, Mauro Alessandri.