Regione Lazio: sorpresa per metodo Raggi su nomine Cda Auditorium

Roma – “Oggi piu’ che mai Roma e il Paese hanno bisogno di Istituzioni che operino in un continuo dialogo, nello spirito di collaborazione propositiva, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per rendere piu’ forti le azioni messe in atto per i cittadini e per rilanciare le eccellenze che il mondo ci invidia e che fanno da traino ad un intero sistema economico, culturale, sociale. Per questo, risulta ancor piu’ sorprendente la scelta da parte di Roma Capitale di evitare ogni tipo di dialogo e concertazione in merito alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Musica per Roma”. Cosi’ in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

“Auspichiamo che la sindaca Virginia Raggi voglia fare chiarezza su questa scelta, in quanto il confronto e il dialogo con tutti i soci fondatori, di cui la Regione Lazio fa parte, e’ stato ed e’ fondamentale per il futuro di una delle piu’ importanti istituzioni culturali del Lazio e del Paese. Da parte nostra continueremo a lavorare affinche’ l’Auditorium Parco della Musica resti un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, valutando con attenzione proposte e programmi del nuovo Cda”, aggiunge Leodori.