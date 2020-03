Regione Lazio: sostegno a Lombardia non mancherà

Roma – “Se ci sara’ la necessita’ e avremo la possibilita’ sicuramente non faremo mancare, come in passato, il nostro sostegno alla Regione Lombardia”. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ della Regione Lazio, interpellato dall’agenzia Dire in merito all’appello lanciato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai medici e agli infermieri di tutta Italia in pensione da due anni e a quelli che in pensione continuano a lavorare presso strutture private affinche’ diano la loro disponibilita’ per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“La Regione Lazio, fin dall’inizio dell’emergenza- prosegue l’assessorato- sta collaborando con la Lombardia e con le regioni del nord. Abbiamo ricevuto pazienti da Bergamo e Brescia, per esempio, per liberare posti di terapia intensiva e aiutare tutto il sistema”. Dalla Regione fanno intanto sapere che “nel Lazio si sta mettendo in campo un importante piano di reclutamento di personale sanitario, per rendere operativa tutta la rete”. In particolare sono stati reclutati “270 infermieri, 50 anestesisti, 12 pneumologi, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 operatori socio-sanitari, per un totale 474 operatori”. In questi giorni la Regione sta infine allestendo la rete dei Covid hospital, che a regime “avra’ 1.000 posti solo a Roma e 1.500 in tutta la regione per l’emergenza Covid”.