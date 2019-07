Regione Lazio: stanziati 3,5 milioni per formazione operatori audiovisivi

Roma – “L’audiovisivo rappresenta uno dei grandi asset di sviluppo della nostra Regione, un settore al quale sono stati dedicati investimenti mirati e che ci hanno permesso di diventare la seconda regione in Europa per produzioni di cinema e audiovisivo. Oggi abbiamo presentato – insieme a Ass.For.SEo, soggetto attuatore della sovvenzione globale MOViE UP- tre nuovi bandi legati alla formazione degli operatori dell’audiovisivo per garantire al settore un’ulteriore crescita a livello nazionale e internazionale. Si tratta di interventi per complessivi 3,5 milioni di euro che permetteranno la partecipazione dei lavoratori a azioni formative e seminari per aggiornare e accrescere le loro conoscenze; per lo sviluppo di competenze utili all’internazionalizzazione del settore, supportando la permanenza all’estero dei lavoratori. Infine, per finanziare missioni di incoming e outgoing promuovendo occasioni di scambio e networking internazionale per gli operatori della filiera. Grazie ai fondi europei supportiamo cosi’ la crescita e l’innovazione con progetti che negli anni si sono dimostrati vincenti e che permettono al Lazio di competere ai primi posti in ambito europeo. L’internazionalizzazione e’ la strada che, in quest’ambito, ci permette di continuare a crescere e l’adeguato aggiornamento professionale e l’accrescimento delle competenze degli operatori e’ un elemento strategico allo sviluppo stesso dell’audiovisivo e piu’ complessivamente del nostro territorio”. Cosi’ Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, durante la presentazione dei 3 bandi dedicati al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l’internazionalizzazione nell’ambito di ‘Movie Up 2020’ presso l’Hub culturale ‘Moby Dick’, a Roma. Per info sui bandi movieup2020.it.