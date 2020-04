Regione Lazio: test sierologici partono entro inizio maggio

Roma – “Contiamo di partire con i test sierologici entro i primi di maggio, entro fine mese saranno acquisiti i kit per farli”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. D’Amato ha sottolineato che il test “non e’ una patente di immunita’, ma e’ importante per capire come e’ circolato il virus e chi ne e’ entrato in contatto” e ha ribadito che il test riguardera’ tutti gli operatori sanitari del Lazio e forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), i militari dell’Esercito che stanno prendendo parte alla missione ‘Strade Sicure’ e’ la Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda “la capacita’ produttiva dei laboratori e’ alta e va da un minimo di 10mila processi delle provette al giorno fino a 60mila- ha aggiunto- Sono coinvolti 50 laboratori pubblici e per la parte che riguarda il privato saranno coinvolte le strutture private che superano determinati standard di qualita’”.