Regione Lazio: Tpl Roma Capitale, stanziati 240 mln

Roma – Ammonta a 240 milioni di euro il contributo stanziato dalla Regione Lazio per il servizio di trasporto pubblico urbano di Roma Capitale. È quanto stabilito questa mattina dalla giunta Zingaretti con l’approvazione della delibera relativa all’assegnazione a Roma Capitale delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Regionale Trasporti per l’anno 2020. “Anche quest’anno la Regione Lazio fa la sua parte nel sopperire alle esigenze di Roma e dei suoi cittadini, contribuendo a migliorarne la mobilita’. Soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, la collaborazione interistituzionale ha un valore ancora piu’ forte per superare insieme un momento cosi’ tragico e difficile per cittadini e lavoratori”, ha commentato Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilita’ della Regione Lazio.