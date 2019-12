Regione Lazio: tutela salute donna, firmato decreto per centro avanzato

Roma – La Regione Lazio con un decreto del commissario ad acta ha istituito il Centro avanzato per la Tutela della Salute della Donna che ha sede a Roma presso Palazzo Baleani. Il Centro assume il ruolo di riferimento regionale, che opera in stretta collaborazione con le Asl, per la tutela della salute della donna ed ha funzioni di diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, con particolare riferimento a quella della mammella e dell’apparato riproduttivo in collegamento con i Disease Management Team dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma.

Viene svolto dal Centro l’approfondimento del rischio di sviluppare tumori con particolare riferimento alla sospetta predisposizione genetica e indicazione della specifica sorveglianza. Saranno gestiti collegialmente i casi ad alto rischio con le altre strutture dell’Istituto Tumori Regina Elena per la presa in carico globale della donna. Ed infine viene svolta la promozione del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle donne con particolare riferimento all’adozione di corretti stili di vita, dall’alimentazione all’attivita’ fisica, in linea con il Piano regionale della Prevenzione.

“Avevamo promesso il rilancio di Palazzo Baleani che oggi diventa un centro avanzato nel sistema sanitario regionale- commenta l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato- Avviamo un percorso multidisciplinare di livello regionale per l’individuazione e la sorveglianza del rischio ereditario per le donne con mutazione BRCA e questo, accanto alle altre attivita’ sanitarie del centro, consentira’ di avere un presidio fortemente innovativo e tecnologico.”

“Uniamo le forze e le risorse per realizzare un Centro che sara’ un punto di riferimento moderno ed importante sul territorio per tutte le donne in un’ottica di prevenzione e ricerca. La Regione Lazio fara’ un investimento importante in nuove tecnologie e apparecchiature di ultima generazione. Voglio infine rivolgere un ringraziamento al rettore dell’Universita’ la Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio che ha consentito la disponibilita’ dell’immobile di Palazzo Baleani”.