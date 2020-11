Regione Lazio verso nuova ordinanza: stop a mercati e grandi strutture

Roma – La Regione Lazio, secondo quanto si apprende, sta valutando la possibilita’ di emettere una nuova ordinanza per prevenire e contenere i contagi, senza pero’ ricorrere alla chiusura generalizzata dei negozi come avviene altrove.

Il provvedimento, al momento al vaglio dell’amministrazione guidata da Nicola Zingaretti, avrebbe tre filoni di intervento: chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle grandi strutture, ovvero quelle superiori ai 2.500 metri quadri, fatto salvo generi alimentari, edicole, tabaccai e farmacie; chiusura dei mercati nei giorni festivi, fatta eccezione i generi alimentari; conferma dell’obbligo per le strutture che restano aperte di rispettare a far osservare in maniera puntuale le regole sul distanziamento, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani.