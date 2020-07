Regione Lazio: voli dal Bangladesh, firmata ordinanza per controlli

Roma – Nell’ambito delle ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, la Regione Lazio ha emesso un’ordinanza per aumentare i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca. In particolare l’ordinanza prevede che: i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinche’ venga verificata tempestivamente l’eventuale positivita’ e limitata la circolazione del virus, l’attivita’ di esecuzione dei test sara’ condotta dalla ASL RM3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR, la ASL e’ tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneita’ alloggiativa utile ad osservare l’isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l’isolamento per il tracciamento necessario. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.